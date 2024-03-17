Дмитрий Медведев, выступил с резким предупреждением в адрес всех, кто планирует совершать преступления на избирательных участках.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, выступил с серьезным предупреждением к тем, кто может попытаться нарушить порядок на избирательных участках. В своем сообщении в Telegram-канале он подчеркнул, что любые преступные действия вблизи избирательных участков не будут восприниматься как безобидные проделки. Медведев ясно дал понять, что подобные действия могут квалифицироваться не только как нарушение статьи 141 УК РФ, касающейся нарушения тайны голосования, но и как государственная измена.

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«Вмешательство в процесс выборов — это прямая поддержка враждебных сил, направленная против стабильности и безопасности нашей страны», — подчеркнул Медведев. Он указал на то, что подобные действия могут рассматриваться в контексте государственной измены, особенно в условиях повышенных мер безопасности и напряженности на международной арене.

Зампред Совбеза России также заявил, что любые попытки саботировать выборы могут иметь серьезные последствия, вплоть до 20 лет заключения в условиях особого режима. «Действия, подрывающие фундамент конституционного строя и национальную безопасность, не останутся без должного внимания со стороны правоохранительных органов», — добавил он, акцентируя внимание на ответственности за подрыв государственных институтов и нарушение общественного порядка.