Российские пользователи облачных продуктов Microsoft, Amazon и Google с 20 марта 2024 года потеряют доступ к ним.

С 20 марта 2024 года российские пользователи и компании столкнутся с серьезными изменениями в доступе к облачным сервисам от ведущих американских технологических гигантов, включая Microsoft, Amazon и Google. Это следует из информации, распространенной ГК «Softline», уточнившей, что новые ограничения связаны с введением 12-го пакета санкций ЕС, направленного на ограничение поставок программного обеспечения в РФ, что затрагивает такие продукты, как Power BI и Dynamics CRM.

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Переход на использование программного обеспечения отечественного производства становится все более актуальным для российских государственных корпораций и организаций с государственным участием, в соответствии с решением о полном переходе на российские ОС, офисные пакеты, антивирусы и системы виртуализации к 1 января 2025 года.

В ответ на предстоящие изменения «Softline» предлагает своим клиентам комплексную поддержку в поиске и внедрении альтернативных решений, запустив специализированный Telegram-канал с рекомендациями по замене иностранных систем на российские аналоги. Это мероприятие призвано минимизировать потери данных и облегчить переход на новые платформы для российского бизнеса.



