Россия разрабатывает варианты добычи электроэнергии из остатков еды и продуктов

В России стартует масштабный экопроект, направленный на создание биогазовых станций, способных перерабатывать пищевые отходы в электро- и тепловую энергию. Российский экологический оператор (РЭО) представил инновационную систему, которая позволяет превращать органические отходы в ценные ресурсы, включая электричество, тепло и удобрения для сельского хозяйства.

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Каждая из этих станций обладает потенциалом переработки до 130 тысяч тонн органических отходов ежегодно, производя 10,5 миллионов кубометров биогаза, 25,8 миллионов киловатт-часов электричества, 26 миллионов киловатт-часов тепловой энергии и 120 тысяч кубометров удобрений. Этот проект вдохновлен европейским опытом, где уже функционируют около 17 тысяч таких станций, однако, для охвата потребностей России предполагается строительство около 4 тысяч станций.

Стоимость возведения и запуска одной станции пока не раскрывается, но эксперты уверены в высокой степени самоокупаемости таких объектов за счет производства электроэнергии и удобрений. Этот проект обещает не только сократить объемы пищевых отходов, но и внести значительный вклад в энергетическую независимость и экологическую безопасность страны, открывая новую страницу в использовании возобновляемых источников энергии.