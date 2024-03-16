В США испугались новых функций дрона-камикадзе «Герань». Американские журналисты The War Zone удивились новым возможностями «Герани»

Российские дроны-камикадзе "Герань", также известные как Shahed-136 в западных странах, были модернизированы и оснащены поворотно-наклонной видеокамерой. По информации из американского издания The War Zone, новая функция позволяет использовать беспилотники в качестве средств дальней разведки. Эти усовершенствования позволяют дронам выполнять разведывательные миссии на значительном удалении от своих операторов.

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Дополнительно, как было отмечено в публикациях, "Герани" теперь оборудованы 4G-модемами и могут использовать SIM-карты, что дает возможность им функционировать в зонах, отдаленных от базирования российских военных. Это новшество позволяет дронам передавать данные в реальном времени, делая их более эффективными для выполнения разведывательных задач и ударов по целям, находящимся вдали от границ противника.

Американские журналисты выразили обеспокоенность по поводу этих нововведений, подчеркивая, что такие технологические улучшения значительно повышают потенциал "Герани" как разведывательного инструмента и угрозы. Способность дронов оперировать на территории противника без прямого контакта с оператором может изменить тактику их использования и представлять новый вызов для мер противодействия.

Инновации, внедренные в российские дроны-камикадзе "Герань", делают их не только средством удара, но и важным инструментом для сбора разведданных, что может оказать значительное влияние на современные военные конфликты.



