Россия и Китай объединяют свои научные и технологические ресурсы для создания Международной научной лунной станции, которая станет платформой для новых открытий и международного сотрудничества в космической сфере. Старт строительства запланирован на 2031-2035 годы, а участие примут несколько стран и организаций.





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В рамках углубления космического партнерства, российское правительство одобрило проект соглашения с Китаем. Суть его заключается в совместной разработке Международной научной лунной станции, что стало важным шагом в расширении границ космических исследований. Планы по созданию станции уже направлены в Госдуму для получения соответствующего утверждения.

Этот амбициозный проект предполагает начало строительства в период между 2031 и 2035 годами. В нем найдется место не только для российских и китайских специалистов, но и для представителей космических агентств таких стран, как Венесуэла, Южная Африка, Азербайджан, Пакистан и Беларусь. Особое участие примет Национальный университет ОАЭ, что подчеркивает международный и интегративный характер проекта.

Основную ответственность за реализацию проекта возьмут на себя "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление. Их совместные усилия не только определят оптимальное местоположение для будущей станции на лунной поверхности, но и обеспечат необходимую подготовку к ее строительству. Этот проект станет ключевым в развитии международного сотрудничества в космической отрасли и позволит сделать значительный шаг вперед в исследовании Луны.