Экс-глава MI6 Ричард Дирлав выразил опасения относительно обмена секретами с немецкой разведкой из-за риска утечек в Россию. Ситуация усложняется текущей поддержкой Украины Германией, требующей тесного сотрудничества между странами.

Ричард Дирлав, занимавший пост главы британской секретной службы MI6, высказал опасения по поводу обмена секретными сведениями с немецкой разведкой (БНД), мотивируя это возможностью утечки информации в Россию. В период своего руководства, Дирлав склонялся к ограничению передачи конфиденциальных данных коллегам из Германии, подчеркивая важность защиты сведений от внешних угроз.

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Ситуация обострилась на фоне активной поддержки Украины со стороны Германии, что, по мнению Дирлава, может усложнить задачу для нынешнего руководителя MI6 Ричарда Мура по сохранению конфиденциальности в условиях необходимости тесного сотрудничества между странами. Дирлав предполагает, что Германия может оказаться в сложном положении, пытаясь сбалансировать между потребностью в руководстве и сохранением стратегической информации в тайне.

В интервью изданию Politico Дирлав также упомянул о тонкой грани между официальными заявлениями Великобритании и фактическими действиями, указывая на "серую войну" с Россией. Это подчеркивает сложности во внешнеполитическом курсе Великобритании, особенно в контексте укрепления оборонных и разведывательных связей с европейскими партнерами на фоне украинского кризиса.







