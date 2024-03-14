Жозеп Боррель критикует призыв Папы Римского Франциска к мирным переговорам по Украине, заявляя, что нынешний момент не подходит для таких предложений.

Жозеп Боррель, занимающий пост главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза, прокомментировал высказывания Папы Римского Франциска относительно ситуации на Украине. По его словам, понтифик вышел за рамки своих полномочий, затрагивая тему переговорного процесса по Украине. "Папа Франциск оказался вне своей юрисдикции, вмешиваясь в дискуссию, куда его не приглашали", - отметил Боррель в беседе с испанскими СМИ.

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Представитель ЕС подчеркнул, что мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине должны исходить от самих участников конфликта и поддерживаться международным сообществом, а предложение о капитуляции в нынешних условиях является неприемлемым. В связи с этим Боррель вновь призвал к активной поддержке Украины.

Реакция Борреля последовала после того, как Папа Римский выразил мнение о том, что стороне, оказавшейся в более сложном положении, следует найти в себе силы для начала мирных переговоров, и что проявление такой инициативы будет признаком силы, а не слабости.

Комментарий Борреля вызвал оживленные обсуждения, поскольку он вновь использовал метафору "сада и джунглей", которую применял ранее для описания отношений между Европой и остальным миром. По мнению Борреля, Европа должна не только заботиться о своем "саду", но и активно участвовать в международном диалоге, чтобы избежать конфронтации и недопонимания.