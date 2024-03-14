В городе Фукуяма, Япония, разыскивают кошку, попавшую в чан с токсичным шестивалентным хромом на местном промышленном предприятии. Животное сбежало, оставив следы, по которым его пытаются найти.

В японском городе Фукуяма началась необычная операция по поиску кошки, которая случайно угодила в контейнер с опасным химическим веществом на территории завода Nomura Plating. Сотрудники предприятия обнаружили следы животного, указывающие на его бегство с места происшествия после падения в чан с шестивалентным хромом, химикатом с высокой канцерогенностью.

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По данным видеонаблюдения, кошка смогла самостоятельно выбраться из ловушки и покинуть завод. На следующее утро рабочие заметили на земле желто-коричневые отпечатки лап, свидетельствующие о маршруте бегства животного. О происшествии незамедлительно были уведомлены местные власти, которые, в свою очередь, оповестили жителей города и усилили меры по патрулированию улиц в поисках пострадавшей кошки.

Эксперты выражают опасения по поводу состояния здоровья кошки, так как шестивалентный хром может вызвать серьезные заболевания, включая рак, при контакте с кожей или вдыхании. В связи с этим, жителям рекомендуется проявлять осторожность и немедленно сообщать о любых наблюдениях за животным в службу спасения.