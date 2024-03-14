Судебное разбирательство о возврате средств, одолженных кавказским бизнесменом Вагифом Пейсаховым у семьи умершего певца Иосифа Кобзона, завершилось закрытием дела из-за отсутствия управляющего и неактивности сторон

Судебные слушания по делу о значительном долге в пользу наследников известного исполнителя Иосифа Кобзона завершились закрытием дела. Инициатором исковых требований выступала семья певца, претендующая на возврат более одного миллиарда рублей, одолженных кавказскому бизнесмену Вагифу Пейсахову.

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Истоки ситуации уходят в 2013 год, когда Пейсахов, стремясь расширить свой бизнес, обратился за финансовой помощью к Кобзону. В результате неоднократных нарушений условий возврата займа, ситуация обострилась до судебного разбирательства, в ходе которого Пейсахова признали виновным в мошенничестве и приговорили к шести годам лишения свободы. В ходе разбирательства выяснилось, что заемные средства были потрачены на игру в покер.

После кончины Кобзона, его вдова Нелли предприняла попытку добиться объявления Пейсахова банкротом, что и было сделано спустя некоторое время. Однако, несмотря на заявления представителей бизнесмена о готовности погасить долг, нахождение в местах лишения свободы помешало этому.

Процесс осложнился после освобождения последнего управляющего имуществом Пейсахова и его последующего выезда из России. Отсутствие активной позиции от представителей семьи Кобзона и невозможность привлечения Пейсахова к процессу привели к прекращению дела. Тем не менее, есть возможность возобновления процесса в случае апелляции в течение отведенного месяца.