Мошенники в России активно используют уязвимости, связанные с виртуальными SIM-картами, для получения доступа к чужим номерам телефонов и, как следствие, к банковским счетам через онлайн-банкинг

Россиянам стоит быть настороже: киберпреступники научились завладевать мобильными номерами с целью проникновения в личные банковские аккаунты. Эксперты из компании F.A.С.С.T. выявили тревожную тенденцию, где злоумышленники манипулируют процедурой перехода с традиционных SIM-карт на современные eSIM. Они подделывают запросы на перенос номера, выдавая себя за настоящих владельцев.

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Особую опасность представляет тот факт, что после перехвата номера, мошенники получают возможность перехватывать все сообщения, включая те, что содержат одноразовые пароли и коды подтверждения операций в интернет-банкинге.

Для предотвращения подобных инцидентов, специалисты настоятельно советуют включить дополнительные меры защиты. К примеру, многие банки и сервисы предлагают альтернативные способы подтверждения операций, такие как генераторы одноразовых паролей или подтверждение через приложение. Также не стоит пренебрегать регулярным обновлением паролей и использованием уникальных парольных фраз для каждого сервиса.



