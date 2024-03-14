Президент России Владимир Путин в интервью подтвердил современность и превосходство российской ядерной триады над иностранными аналогами, подчеркнув ее ключевую роль в обеспечении стратегической стабильности и национальной безопасности.

В ходе беседы с журналистом Дмитрием Киселевым на "Россия 1", Владимир Путин выразил мнение о превосходстве российской стратегической ядерной мощи перед аналогичными системами за рубежом, уточнив, что Россия и США являются единственными государствами, располагающими полным спектром ядерной триады.

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Ключевые элементы ядерной триады, как известно, включают в себя стратегические ракетные силы на суше, подводный флот и авиационные силы, каждый из которых способен независимо доставлять ядерный удар. Российский арсенал включает ракетные системы нового поколения "Ярс" и "Тополь-М", подводные лодки с ракетами "Булава" и авиационные комплексы с крылатыми ракетами дальнего радиуса действия.

В контрасте с этим, американская ядерная триада опирается на более старые системы Minuteman-III и стратегические бомбардировщики B-52H, а также на современные B-2 Spirit и подлодки класса "Огайо", что вызывает обсуждения о необходимости обновления и модернизации данных компонентов.

Путин подчеркнул стратегическую важность поддержания и развития российской ядерной триады для обеспечения глобального баланса сил и защиты национальных интересов.