МИД России через официального представителя Марию Захарову сообщил об отсутствии данных, указывающих на причастность Финляндии и Эстонии к атакам беспилотников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вопросы о роли этих стран остаются без ответов, а ответственность за атаки взяла на себя Служба безопасности Украины.

Мария Захарова, представляя Министерство иностранных дел России, высказалась по поводу недавних событий с использованием беспилотных летательных аппаратов в районе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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По ее словам, на данный момент нет никаких подтверждений о том, что Финляндия или Эстония могли быть причастны к этим атакам. Вопрос о возможной роли этих стран в данных событиях пока остается без ответа, так как доказательной базы для таких утверждений не представлено.

За последние дни зафиксированы атаки дронов на объекты нефтепереработки в Киришском районе, а также удар по жилому зданию в Санкт-Петербурге, который привел к необходимости оказания медицинской помощи для нескольких человек. Служба безопасности Украины признала свою ответственность за эти действия, добавив новые нюансы в развитие обстановки.