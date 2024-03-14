Мария Захарова отметила отсутствие официального уведомления от Армении по поводу российских пограничников в аэропорту Звартноц и подчеркнула, что любые решения будут приняты после тщательной межведомственной проработки.

Мария Захарова, представляющая Министерство иностранных дел России, недавно высказалась относительно ситуации с российскими пограничниками в аэропорту Звартноц, Ереван. Она подчеркнула, что Ереван не направлял Москве через дипканалы официальную информацию о возможном их выводе. Вопрос находится на стадии межведомственной проработки, и окончательное решение будет принято после всех необходимых консультаций.

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Комментируя обстановку, Захарова указала на отсутствие дипломатического уведомления о данном вопросе, что оставляет простор для различных трактовок. По ее словам, обсуждение идет в рамках ведомственных структур, а не на уровне межгосударственных отношений.

Официальный представитель МИД также акцентировала внимание на том, что информация о пограничниках возникла на фоне серии заявлений и действий армянской стороны, которые Россия воспринимает как недружественные. Кроме того, в Москве обратили внимание на острую риторику Еревана в адрес ОДКБ, квалифицируя ее как ультимативную и неприемлемую.