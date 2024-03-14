США рассматривают возможность передачи Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS в контексте разработок новой ракетной системы PrSM.

Из последних публикаций Wall Street Journal стало известно о намерении Вашингтона обсудить передачу Киеву усовершенствованных ракетных систем ATACMS.

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Среди военных экспертов и аналитиков продолжаются дискуссии относительно потенциального влияния таких ракет на динамику конфликта. Константин Сивков, выдающийся ученый в области ракетной и артиллерийской науки, скептически относится к способности ракет ATACMS серьезно изменить баланс сил, упоминая о их относительно низкой точности по сравнению с другими вооружениями.

ATACMS, которые могут переносить значительное количество боеприпасов и имеют дальность действия до 160 км, были представлены ранее в издании Politico как возможный элемент военной помощи Украине. Однако эффективность их применения в текущих условиях остается под вопросом среди специалистов.

В ноябре 2023 года американская компания Lockheed Martin сообщила, что совместно с армией США успешно испытала новую оперативно-тактическую ракету PrSM, которая заменит ATACMS. В контексте этих разработок появляются новые вопросы о будущем военных технологий и стратегий, а также о том, как инновации могут изменить правила ведения современных конфликтов.