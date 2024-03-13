В Северодвинске сотрудники СПО «Арктика» завершили работу над первой партией оснастки для боевых БПЛА, ответив на запрос военных Архангельской области.

В Северодвинске, на базе предприятия СПО «Арктика» (часть Объединенной судостроительной корпорации), была успешно завершена разработка и изготовление первой серии усовершенствованной оснастки для боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России. Инициатива возникла в ответ на обращение военных Архангельской области о необходимости помощи в 3D-печати комплектующих.

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Электромонтажники предприятия, используя свой профессиональный опыт и инженерные навыки, внесли значительные улучшения в конструкцию оснастки, целью которых стало повышение функциональности и эффективности будущих боевых БПЛА. Этот проект был реализован за счет личных средств сотрудников и в их свободное от основной работы время.

В настоящее время готовая продукция проходит испытания. После успешного завершения проверок усовершенствованные комплектующие будут переданы в ведомства, с которыми сотрудничает предприятие. Первыми получателями стали руководители областной ветеранской организации Росгвардии и Северного окружного казачьего общества, активно взаимодействующие с береговыми войсками ВМФ РФ в составе Северного флота.



