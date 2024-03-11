Ижевский завод увеличит производство военной техники по ГОЗ на 60%

Ижевский механический завод (ИМЗ), символ инновационной оборонной индустрии, взращивает свои амбиции, готовясь к рывку в производстве военной техники. По планам, в 2024 году ИМЗ увеличит объем производства по государственному оборонному заказу (ГОЗ) на 60%. Этот стремительный рост открывает новую эру для завода и Российской оборонной промышленности в целом.

реклама

Управляющий директор ИМЗ, Валентин Каргин, подчеркивает, что предприятие нацелено на точное и качественное выполнение всех государственных оборонных заказов. Этот амбициозный план предполагает не только значительное увеличение производственных мощностей, но и разработку инновационных подходов к производству военной техники.

Результаты работы ИМЗ уже впечатляют: в 2023 году завод увеличил объем производства на 24%, что привело к росту выручки на 36%. Благодаря инвестициям в современное оборудование, ИМЗ готовится к еще более смелым достижениям.

Особое внимание уделяется модернизации производства. В 2023 году было направлено около 1 миллиарда рублей на приобретение нового оборудования. В 2024 году планируется вложить еще 800 миллионов рублей для обновления и улучшения технологических процессов.