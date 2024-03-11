Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотников, положения которого вступают в силу 28 марта 2024 года.

Александр Лукашенко, подписав указ о государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотников, вывел из оборота этот вид воздушного транспорта для обычных граждан.

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Согласно новым правилам, белорусам запрещено ввозить, хранить, собирать и использовать беспилотники без специального разрешения, что сделает доступ к этой технологии гораздо ограниченнее. Однако юридические лица и предприниматели, чья деятельность связана с беспилотной авиацией, могут получить разрешение на использование таких аппаратов, при условии строгого соблюдения всех правил и нормативов, установленных указом.

Нарушение закона в области использования беспилотных аппаратов в Белоруссии теперь влечет за собой серьезные последствия. Штрафы для нарушителей могут составить от 22 до 111 тысяч российских рублей, а в случае серьезных нарушений применяется административная ответственность и возможное уголовное преследование по статье о хулиганстве.

Чтобы контролировать соблюдение указа, будет создана автоматизированная информационная система, а разрешения на ввоз беспилотников будут выдаваться только департаментом по авиации Минтранса Белоруссии. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и контроля в воздушном пространстве республики.