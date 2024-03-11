Исследователи из Технологического университета имени А.А. Леонова разработали новаторский термостойкий композитный материал для газотурбинных установок, отличающийся высокой легкостью и эффективностью в широком диапазоне температур.

Ученые из Технологического университета имени А.А. Леонова представили инновационный термостойкий материал, способный радикально изменить производство газотурбинных установок, используемых в авиации и космической отрасли. Новинка обещает стать прорывом благодаря своей уникальной способности выдерживать экстремальные температурные условия без потери своих свойств.

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Традиционные материалы, задействованные в изготовлении частей газотурбин, хоть и хорошо справляются с высокими температурами, но их эффективность снижается при пониженных. Разработанный же керамический матричный композит отличается высокой термостойкостью в широком диапазоне температур, что делает его идеальным кандидатом для применения в современном двигателестроении и космонавтике.

Особенностью нового материала является его легкость по сравнению с аналогами, что способствует повышению КПД газотурбинных установок. Это не только увеличивает эффективность использования топлива, но и снижает общий вес аппаратуры, критически важный параметр в авиа- и ракетостроении.

Министерство науки и высшего образования РФ поддержало данное изобретение, подчеркнув его потенциал в ракетно-космической отрасли. Ожидается, что новый материал позволит создавать двигатели нового поколения, которые будут не только мощнее и надежнее, но и легче своих предшественников.

В свете этих достижений, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) объявила о планах значительно увеличить производство газотурбинных установок к 2025 году, в три раза превысив текущие объемы. Такое масштабирование невозможно без инноваций в материаловедении, а новый материал от ученых Технологического университета станет ключом к этому процессу.