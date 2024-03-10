Российские власти предпринимают шаги к ужесточению уголовной ответственности за преступления, совершенные с применением информационных технологий.

Правовая система России претерпевает значительные изменения, направленные на повышение строгости наказаний за нарушения, осуществляемые с применением информационных технологий.

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Согласно сообщениям, опирающимся на официальный документ от Владимира Колокольцева, главы правительственной комиссии по борьбе с правонарушениями, Следственный комитет вместе с МВД и другими заинтересованными структурами получили задание рассмотреть вопрос об интеграции нового критерия в статью 63 УК РФ, касающегося отягчающих обстоятельств — использование информационно-коммуникационных технологий при совершении преступлений.

Кроме того, инициативы включают обновление ряда статей Уголовного кодекса в части, касающейся конфискации цифровой валюты, учитывая её статус имущества в юридическом поле, для усиления инструментария противодействия преступлениям в сфере цифровой экономики.

За последний год фиксируется резкий скачок количества киберпреступлений, достигший примерно 677 тысяч инцидентов, с половиной из них относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Особую тревогу вызывает рост преступлений, связанных с интернетом, использованием мобильной связи и пластиковых карт.

Эти законодательные инициативы являются частью усилий государства по созданию более эффективной системы защиты информационного пространства и противодействию киберпреступности. Предполагается, что обновленные законы войдут в силу после всеобъемлющего рассмотрения и одобрения до конца 2024 года.