Tesla Cybertruck подвергся серии испытаний на пуленепробиваемость, в ходе которых выяснилось, что его стальные панели обладают разной степенью защиты в зависимости от калибра и скорости пули

Tesla Cybertruck прошел испытания на прочность против различных типов пуль, и результаты этих тестов оказались неоднозначными. Испытания проводились с использованием разнообразного оружия, от пистолета Glock 19 калибра 9 мм до винтовки калибра .50. На старте испытаний пикап показал хорошие результаты, но дальше все пошло не так гладко.

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Изначально Elon Musk анонсировал Cybertruck как имеющий пуленепробиваемые стальные панели корпуса, подтверждая свои слова видеороликом с испытаниями. Однако, как выяснилось в ходе более серьезных тестов, проведенных Zack Nelson с канала JerryRigEverything, реальная картина отличается.





При стрельбе из пистолета Glock 19 калибра 9 мм стальная дверь Cybertruck не была пробита, однако повторные выстрелы в одно и то же место привели к появлению трещин на поверхности. Переходя к более мощному оружию, начиная с винтовки калибра .17 с начальной скоростью пули 762 м/с, результаты стали менее утешительными.

Первый же выстрел из винтовки калибра .17 пробил стальную панель Cybertruck без проблем. Переход к AR-15 с патронами 223 Remington, имеющими значительно большую массу и начальную скорость 975 м/с, показал, что пуля легко проникает сквозь дверь, оставляя после себя серьезные повреждения.

Однако настоящим испытанием для Cybertruck стала стрельба из винтовки калибра .50, чья пуля с начальной скоростью 883 м/с без труда пробила как внешнюю, так и внутреннюю стальные панели, нанеся значительный урон.



