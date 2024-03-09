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Mirakl
БПЛА "Партизан" обретает "сердце" российского производства
К 2025 году Россия планирует запустить в серийное производство беспилотный летательный аппарат "Партизан", оснащенный полностью отечественной навигацией и гибридной силовой установкой.

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К концу 2024 года российские небеса обогатятся новым транспортным беспилотником "Партизан", разработка которого ведется силами Сибирского научно-исследовательского института авиации. Под эгидой Владимира Барсука, директора института, этот дрон обещает стать прорывом благодаря уникальному составу: от гибридной силовой установки до полностью отечественного бортового оборудования.

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"Партизан" — это результат современных разработок в области беспилотных летательных аппаратов, способный осуществлять сверхкороткие взлеты и посадки, что делает его идеальным кандидатом для работы в различных условиях. От сельскохозяйственных операций до спасательных миссий, от тушения пожаров до грузоперевозок, его потенциал безграничен.

Особое внимание уделяется интеграции с "Почтой России" для организации грузоперевозок. Планируется, что уже в 2025 году, после начала серийного производства, "Партизан" начнет доставлять посылки по всей России, что станет значительным шагом в развитии логистической инфраструктуры страны.

В планах проекта — замена импортных компонентов на отечественные аналоги, что позволит не только снизить зависимость от зарубежных поставщиков, но и стимулировать развитие российской промышленности. В частности, акцент сделан на разработке российской гибридной электрической тепловой движущей силы, которая обеспечит "Партизану" необходимые летные характеристики.

Предстоящие испытания в 2024 году, включая эксперименты с первым созданным образцом в автономном режиме, помогут отладить все механизмы и системы управления. Это станет решающим этапом перед запуском в серийное производство и коммерческое использование.

#новости
Источник: www1.ru
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