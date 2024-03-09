Раменский приборостроительный завод получил сертификацию Росавиации на производство авионики, открывая дорогу для внедрения отечественных радиомагнитных индикаторов РМИ-3 в российские самолеты Ил-96, Ту-214 и Бе-200.

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Раменский приборостроительный завод, часть Концерна РЭТ (радиоэлектронные технологии), совершил прорыв в авиационной индустрии России, получив бессрочный сертификат от Росавиации. Этот шаг открывает путь к оснащению российских воздушных судов передовыми отечественными системами навигации.

В линейке первых устройств, удостоенных одобрения, выделяется радиомагнитный индикатор РМИ-3, предназначенный для установки на борту самолетов типа Ил-96, Ту-214 и амфибий Бе-200. Основное назначение РМИ-3 – обеспечение экипажа данными о магнитном курсе и позиционирование относительно земных радиомаяков, что особенно критично при сбоях спутниковых и инерциальных систем навигации.

Неотъемлемая роль радиомагнитных индикаторов в обеспечении безопасности полетов подчеркивается их способностью служить надежным резервным источником навигационной информации. РМИ-3 станет залогом уверенности пилотов в точности определения своего местоположения в любых условиях.

Получение Раменским заводом статуса сертифицированного производителя авиационной электроники является подтверждением соответствия его продукции строгим требованиям и нормам безопасности.