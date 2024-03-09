"Алмаз-Антей" завершил государственный оборонный заказ на создание и поставку систем целеуказания "Енисей" для С-400 и радиолокационных комплексов "Валдай".

Ключевой оборонный проект 2023 года, осуществляемый "Алмаз-Антей", достиг значительного рубежа с завершением разработки и поставки инновационных систем "Енисей". Эти технологии, предназначенные для зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", обещают значительно повысить эффективность противовоздушной обороны.

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Во время брифинга для Сергея Шойгу, министра обороны РФ, Ян Новиков из "Алмаз-Антей" поделился достижениями команды, акцентировав внимание на совершенствовании радиолокационного обнаружения и противодействия беспилотникам через систему "Валдай". Разработки нового поколения для борьбы с дронами уже готовы к заводским испытаниям.

Министр обороны лично осмотрел передовое оборудование, в том числе мобильные станции для обнаружения и уничтожения воздушных целей и последние наработки в области контрбатарейной борьбы. Шойгу подчеркнул важность расширения возможностей ПВО в ответ на постоянно меняющиеся условия современной военной арены.

Особое внимание уделено интеграции радиолокационных систем с ударными модулями для оперативного реагирования на угрозы. "Алмаз-Антей" получил задачу дополнительно нарастить потенциал в этом направлении.



