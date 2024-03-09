В Новосибирске ученые НГТУ разработали новаторский метод удаления опухолей с использованием высокочастотного электромагнитного излучения

Команда исследователей из Новосибирского государственного технического университета достигла значительного успеха в разработке методики борьбы с раковыми заболеваниями. Применение высокочастотного электромагнитного излучения для удаления опухолей демонстрирует обещающие перспективы, открывая новые горизонты в медицинской науке.

реклама

Эксперименты, проведенные на мышах в лабораторных условиях, выявили впечатляющие результаты. Эта методика обеспечивает без кровное удаление раковых образований, одновременно коагулируя раны, что способствует их скорейшему заживлению. Светлана Белавская, одна из ведущих специалистов проекта и кандидат технических наук, отметила превосходство нового подхода по сравнению с традиционными методами радиочастотной и микроволновой абляции благодаря его безопасности и минимальному времени воздействия — всего 7 секунд для полного иссечения ткани.

Испытательный этап технологии под руководством аспиранта Дмитрия Кулешова подтвердил отсутствие кровотечений у мышей после операции и быстрое заживление оперированных участков. Эти обнадеживающие данные стимулируют на дальнейшие исследования с целью проверки эффективности и безопасности метода для последующего применения в клинической практике.

Следующий этап работы предусматривает расширенные испытания методики на различных биологических образцах и в живых организмах, чтобы окончательно подтвердить ее потенциал для лечения раковых заболеваний с минимальными рисками для пациентов.



