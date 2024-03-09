Финляндия, следуя примеру Латвии и Литвы, ввела ограничения на нахождение автомобилей с российской регистрацией на своей территории, требуя их убытия до 16 марта в контексте санкционной политики ЕС против России.

В рамках ужесточения санкционной политики Евросоюза против России, Финляндия объявила о новых ограничениях для владельцев автомобилей с российской регистрацией. Следуя примеру своих соседей - Латвии и Литвы, Финляндия ввела правило, согласно которому все автомобили, зарегистрированные в РФ, должны покинуть территорию страны до 16 марта текущего года. Это решение стало частью обширных мер, направленных на выполнение санкций ЕС против России.

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Представитель финской таможни, Сами Ракшита, подчеркнул, что после истечения срока будет проведено расследование в отношении владельцев российских автомобилей, оставшихся в стране. Однако он не уточнил, будет ли последовать конфискация таких транспортных средств, как это анонсировали в Латвии и Литве. Латвийские власти ранее заявили о начале конфискации с 15 февраля, тогда как Литва начнет применять аналогичные меры с 11 марта.

Реакция России на эти действия не заставила себя ждать. В Министерстве иностранных дел РФ критически отозвались о действиях Вильнюса, описывая их как «акт грабежа на государственном уровне». Ведомство призвало граждан России избегать поездок в прибалтийские государства и Финляндию, обращая внимание на возросший риск для собственности и предупреждая о возможных негативных последствиях таких поездок.



