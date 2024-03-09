Apple восстановила учетную запись разработчика Epic Games для iOS после переговоров, позволяя компании запустить свой магазин приложений и вернуть Fortnite на устройства iOS в Европе.

Apple недавно объявила о восстановлении аккаунта разработчика Epic Games для iOS, открывая путь для компании к запуску собственного магазина приложений в Европейском Союзе. Это решение, последовавшее за кратковременным прекращением сотрудничества, дает зеленый свет для возвращения популярной игры Fortnite на устройства Apple в ЕС.

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Исходная причина разногласий между двумя компаниями касалась опасений Apple по поводу потенциальных нарушений новых правил iOS в ЕС со стороны Epic Games. Однако после детальных обсуждений и переговоров Epic Games дала обещание следовать всем установленным правилам, в том числе требованиям, вытекающим из Акта о цифровых рынках ЕС, что позволило компании Epic Sweden AB вновь присоединиться к программе разработчиков Apple.

В заявлении компании Apple отмечается, что достигнутые договоренности с Epic Games позволят двигаться вперед, соблюдая новые европейские регулировки. Тим Суини, генеральный директор Epic Games, считает, что успех в переговорах с Apple является результатом настойчивости и воздействия положений Акта о цифровых рынках, подчеркивая важность и влияние европейского законодательства на мировую практику в области цифровых сервисов и разработки программного обеспечения.