Первый совместный российско-китайский спутник "Дружба АТУРК", разработанный студентами и специалистами из двух стран, был доставлен в Благовещенск.

В учебном заведении Амурской области, расположенном в городе Благовещенск, произошло знаменательное событие: получен первый российско-китайский космический аппарат, "Дружба АТУРК". Проект реализован совместными усилиями студентов из Амурского государственного университета и Харбинского политехнического университета. Прибывший из Харбина в специальном контейнере, спутник тщательно доставлен в специализированное помещение с высокими стандартами чистоты для его последующей подготовки к запуску.

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Планируется, что "Дружба АТУРК" отправится на свою орбитальную миссию в мае 2024 года. Спутник оснащен передовой камерой для зондирования земной поверхности, что позволит ему с высоты в 500 км делать снимки с детализацией до 2,5 м. Основные задачи аппарата включают в себя мониторинг природных явлений и помощь в поиске исчезнувших объектов.

Работы над созданием спутника велись на протяжении нескольких лет и столкнулись с задержками из-за пандемических ограничений и закрытия границ, однако теперь проект готов к реализации.