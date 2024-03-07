В России разработаны новые инспекционно-досмотровые комплексы, способные «видеть» насквозь

Россия активизировала меры по борьбе с контрабандой, внедряя передовые инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), разработанные компаниями «Торий» и «Скантроник Системс» под эгидой ГК «Ростех». Новейшее оборудование предназначено для тщательного досмотра транспортных средств различных категорий, включая грузовики, легковые автомобили, автобусы, железнодорожные вагоны и морские контейнеры. Отличительной особенностью данных систем является способность обнаруживать запрещенные к перевозке предметы и вещества, такие как наркотики, взрывчатые материалы и боеприпасы, по их составу.

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Современные технологии, заложенные в основу ИДК, позволяют в автоматическом режиме сканировать до 25 автомобилей в час с помощью мобильных и стационарных систем, а портальные досмотровые комплексы способны обслуживать до 120 транспортных средств за тот же период времени. Железнодорожные стационарные комплексы выделяются возможностью инспектировать вагоны и контейнеры, движущиеся со скоростью до 70 км/ч, что значительно ускоряет процесс досмотра и повышает его эффективность.

Первая партия таких инспекционно-досмотровых систем, стоимостью 5,5 млрд рублей, уже готова к поставке в профильные ведомства. Это станет важным шагом в усилении контроля за перемещением грузов через границу России и предотвращении ввоза в страну нелегальных товаров.

Кроме того, в рамках модернизации стационарных наземных КПП по всей стране устанавливаются новые портальные ИДК, обеспечивающие 100% сканирование транспортных средств и их водителей безопасной дозой рентгеновского излучения. Это значительно сокращает необходимость контакта с таможенными органами и увеличивает пропускную способность пунктов пропуска в 5-10 раз.