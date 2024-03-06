SpaceX анонсировала дату третьего тестового полета Starship на 14 марта.

SpaceX готовится к третьему испытательному полету своего космического корабля Starship, который состоится 14 марта. Это событие станет продолжением серии тестов, начатых в прошлом году, и обещает стать значительным шагом в развитии космической программы компании. Первый и второй тесты Starship уже продемонстрировали потенциал ракеты, но предстоящий полет имеет особое значение для будущих миссий на Луну и Марс.

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Испытание, известное как Starship Integrated Test Flight 3 (IFT-3), позволит проверить ключевые аспекты системы, включая механизм стыковки, который будет использоваться для пересадки астронавтов на лунную орбиту. NASA и SpaceX уже протестировали эту важную часть в преддверии миссии, которая доставит первых астронавтов на Луну с момента программы Аполлон.

За последние месяцы SpaceX провела множество тестов, чтобы гарантировать готовность Starship к полетам. Среди них были заправки первой и второй ступеней топливом и окислителем, что стало одним из последних шагов перед запуском. Компания также активно сотрудничает с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) для обеспечения безопасности полета.

Со строительством второй пусковой башни в Техасе SpaceX стремится ускорить темпы испытаний и минимизировать задержки, связанные с обновлением инфраструктуры. Это указывает на возможность увеличения числа тестов Starship в будущем.

Прямая трансляция третьего тестового полета Starship станет доступна для всех желающих стать свидетелями этого исторического момента в развитии космических технологий.