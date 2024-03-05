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Mirakl
Российская экспедиция обнаружила затонувшие корабли прошлого века
В ходе трехлетней экспедиции Северного флота "Помни историю" было найдено на дне Арктики 49 затонувших кораблей, в том числе исследовательский корабль СССР "Персей".

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В последние три года усилиями экспедиции Северного флота России "Помни историю" арктические воды раскрыли свои тайны, отдав исследователям останки 49 кораблей прошлого века.

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Капитан первого ранга Алексей Корнис поделился, что в рамках миссии команды гидрографической службы флота изучали различные уголки Арктики, от Ура-Губы до Печенги, окунаясь в историю затонувших в этих водах судов времен прошлых лет.

В процессе экспедиций было не только найдено почти полсотни кораблей, но и установлены координаты мест затопления еще 43 судов, которые ранее оставались неизвестными. 

Одним из самых значимых открытий стало обнаружение останков судна исследовательского флота СССР "Персей", потерпевшего крушение в начале века после атаки немецкой авиации. Долгое время корабль считался утерянным без вести.


#новости #находки
Источник: lenta.ru
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