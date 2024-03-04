Двигатель Hyundai D4BH и алюминиевый кузов: «Трэкол» показал новый снегоболотоход «ВЕГА-BH»

Великолепный новаторский проект вышел на свет из Московской области - компания "Трэкол" представила миру свой последний труд - мощный вездеход под названием "ВЕГА-BH". Этот автомобиль, спроектированный для преодоления самых сложных бездорожных условий, оснащен двигателем Hyundai D4BH мощностью 100 лошадиных сил, сделанным в Южной Корее. И, что немаловажно, его кузов изготовлен из легких алюминиевых сплавов, что делает его легким и маневренным.

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Комплектация "Трэкол ВЕГА-BH" удивляет разнообразием функций, призванных обеспечить комфорт и безопасность в самых экстремальных условиях. Электрическая лебедка, подкачка колес 6x6, подогреватель двигателя и топлива, а также блок усиления для лебедки до 8 тонн - все это лишний раз доказывает превосходство этого вездехода в мире бездорожья.

Но не только технические характеристики делают "Трэкол ВЕГА-BH" уникальным. Внутри салона разработчики учли каждую мелочь: автономный отопитель, съемный стол, мягкие диваны, которые в одно мгновение превращаются в спальное место - все это говорит о заботе о комфорте путешественников.

Однако, помимо технической и комфортабельной составляющей, "Трэкол ВЕГА-BH" отличается еще и доступной ценой - всего 8 миллионов рублей. Это значительно дешевле, чем предыдущая модель "Трэкол Арктика Пикап", который стоит почти в два раза дороже - 15 миллионов рублей.



