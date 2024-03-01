Последние обновления ПО для смартфонов Xiaomi привели к серьезным сбоям в их работе, из-за чего устройства перестают функционировать нормально и заходят только в режим восстановления.

Недавно обновленные смартфоны Xiaomi сталкиваются с серьезными проблемами после установки последней версии программного обеспечения. Пользователи сообщают о "окирпичивании" устройств, когда после обновления телефоны перестают функционировать и включаются только в режиме восстановления. Эта проблема затрагивает не только новейшую систему HyperOS, представленную как улучшенная замена MIUI, но и устройства на базе MIUI после недавнего обновления.

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Особенно обеспокоены российские владельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, ищущие решение в интернет-сообществах. Проблема касается не только линейки Xiaomi, но и смартфонов брендов Poco и Redmi. Сложность ситуации усугубляется тем, что стандартные способы выхода из режима восстановления не приносят результатов.

Причиной сбоя, согласно отзывам пользователей, является установка обновления компонента SystemPluginUI, отвечающего за интерфейс. Откатить это обновление или избежать его установки невозможно, если оно уже началось. Однако, пользователи могут предотвратить автоматическую установку, отключив соответствующую функцию в настройках.

Единственным известным на данный момент способом решения проблемы является выполнение сброса к заводским настройкам через режим восстановления. Однако, этот метод приводит к полной потере пользовательских данных, что делает его крайне нежелательным.

Компания Xiaomi уже заявила о работе над решением возникшей проблемы, однако точные сроки устранения неизвестны. Этот инцидент ставит под вопрос надежность обновлений ПО для смартфонов Xiaomi и может повлиять на доверие пользователей к бренду.