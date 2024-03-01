В Geekbench обнаружены результаты тестирования нового ноутбука Lenovo с процессором Snapdragon X Elite от Qualcomm.

В базе данных бенчмарка Geekbench были замечены результаты тестирования ноутбука Lenovo, обозначенного кодовым именем Lenovo 83ED, оснащенного новейшим процессором Qualcomm Snapdragon X Elite. Этот чип, представленный Qualcomm в октябре 2023 года, демонстрирует свои возможности в искусственном интеллекте и обещает стать новым словом в мире мобильных процессоров для лэптопов.

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В тестах Geekbench 6.2 ноутбук Lenovo 83ED показал результаты в 1,628 баллов в одноядерном режиме и 11,392 баллов в многоядерном, что, хоть и ниже ожидаемых результатов от Qualcomm, все еще представляет интерес.

Ноутбук работает на конфигурации процессора с 8 основными и 4 дополнительными ядрами. Следует отметить, что это предварительный образец, требующий дополнительной настройки перед выпуском на рынок.

Также в Geekbench указано, что в комплекте с процессором идет неуказанный графический процессор Adreno, подтвержденный в листинге Geekbench OpenCL с результатом всего в 10 баллов, что может свидетельствовать о временных технических ограничениях.

Lenovo 83ED оснащен 32 ГБ оперативной памяти и работает под управлением предварительной версии Windows 11 Pro.



