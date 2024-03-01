Samsung намерена использовать чипы Exynos во всей линейке Galaxy S25, что представляет собой стратегический шаг компании в сторону усиления своих позиций на рынке мобильных процессоров

Samsung может сделать ставку на собственные чипы Exynos в своей будущей линейке Galaxy S25. Информация, поступившая от источника с сомнительной репутацией, но ранее доказавшего свою надежность, говорит о том, что весь ассортимент Galaxy S25, включая модели Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, будет оснащен чипсетами Exynos 2500. Это решение Samsung не затрагивает соглашение с Qualcomm, согласно которому в следующих моделях Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 будут использоваться чипы Snapdragon 8 Gen 4.

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Exynos 2400 станет последним в своем роде, и компания планирует изменить название для будущих поколений своих чипсетов. Кроме того, средний сегмент линейки Galaxy A будет опираться на процессоры Exynos и MediaTek Dimensity, отказавшись от использования компонентов Qualcomm, что является значительным отходом от предыдущей стратегии Samsung, предпочитавшей чипы Qualcomm в бюджетных моделях.

Новый чипсет Exynos 2500, который уже окрестили "Мечтой" внутри компании, обещает стать значительным шагом вперед в развитии мобильных процессоров Samsung. Благодаря преимуществу в производственном процессе по сравнению с Snapdragon 8 Gen 4 (SF 3GAP против TSMC N3E) и внедрению графического процессора RDNA 3, а также новейшего ядра Cortex-X5 и десятиядерного CPU, Exynos 2500 имеет все шансы стать серьезным конкурентом в сфере мобильных процессоров и даже превзойти Apple.