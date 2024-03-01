Signify анонсирует планы по возвращению виджетов для приложения Philips Hue на устройствах iOS, обещая пользователям еще более удобное управление умным освещением прямо с главного экрана, экрана блокировки и в режиме ожидания.

Компания Signify, разработчик популярных умных ламп Philips Hue, работает над возвращением функции виджетов для пользователей iPhone. Это обновление может значительно упростить управление умным освещением, позволяя добавлять виджеты прямо на главный экран и экран "Сегодня", а также на экран блокировки и в режиме ожидания. Ожидается, что нововведения дадут возможность регулировать устройства без необходимости открывать приложение.

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Согласно слухам, озвученным на сайте Hueblog.com, Signify задерживала возвращение виджетов в ожидании улучшенных функций iOS 17, которые теперь позволят сделать управление еще более удобным и интуитивным. Пока неизвестно, какие именно настройки будет поддерживать обновленная версия виджетов, но предполагается, что пользователи смогут настраивать освещение в доме еще более гибко.

Недавно было выпущено обновление приложения Philips Hue версии 5.11.0, которое, хотя и было относительно небольшим, добавило поддержку нового настенного светильника Philips Hue Dymera, предназначенного как для внутреннего, так и для наружного использования. Этот светильник содержит два источника света, которые могут управляться независимо друг от друга, что отражено в разделенной на две части карточке света в приложении.

Точная дата выпуска обновления, которое добавит обещанные виджеты на iPhone, пока не объявлена. В ожидании пользователи могут воспользоваться сторонним приложением Hue Widgets для управления своими умными лампами Philips Hue.