Компания Coulisse анонсировала запуск жалюзи Smart Frame с уникальным магнитным креплением и солнечной панелью. Интеграция с системами умного дома через мотор Eve MotionBlinds и поддержка Matter делают эти жалюзи инновационным решением для управления естественным светом в доме

На выставке R+T в Штутгарте компания Coulisse представила новинку в мире умного дома – жалюзи Smart Frame. Этот продукт выделяется среди аналогов благодаря своему уникальному магнитному креплению, которое позволяет устанавливать его без сверления стен, и встроенной солнечной панели для подзарядки аккумулятора. Использование мотора Eve MotionBlinds с поддержкой Matter обеспечивает легкую интеграцию жалюзи в различные системы умного дома, включая Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings и Amazon Alexa.

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Жалюзи Smart Frame можно регулировать как с помощью встроенной кнопки, так и через приложение или голосовые команды, что делает их использование максимально удобным для пользователя. Одной из ключевых особенностей является адаптивное затенение, позволяющее автоматически настраивать положение жалюзи в зависимости от интенсивности солнечного света, учитывая при этом расположение и ориентацию окна.

Жалюзи оснащены встроенным аккумулятором, индикатором заряда которого служит LED-дисплей. В случае необходимости аккумулятор можно подзарядить через USB-C, хотя основной источник питания – солнечная энергия, за счет чего устройство является экологичным и экономичным в эксплуатации.

На выставке R+T Smart Frame был удостоен Бронзовой инновационной премии, а технология адаптивного затенения получила Серебряную награду за инновации. Ожидается, что жалюзи Coulisse Smart Frame поступят в продажу позднее в этом году, цены будут объявлены дополнительно.