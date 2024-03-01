Беларусь и Россия договорились о создании совместных учебно-боевых центров для подготовки военных, что укрепит сотрудничество и повысит эффективность выполнения боевых задач.

В рамках углубления военного сотрудничества между Беларусью и Россией, две страны подписали важное соглашение о создании учебно-боевых центров. Эти центры станут платформой для комплексной подготовки военнослужащих, нацеленной на улучшение взаимодействия и боевой готовности войск двух государств. Данная информация была обнародована на портале правовой информации РФ.

реклама

Центры будут сфокусированы на отработке боевых задач, совместной подготовке и усовершенствовании навыков военнослужащих, обеспечивая при этом полноценную поддержку, начиная от питания и заканчивая медицинским обслуживанием. Планируется, что совместные учения помогут повысить эффективность использования личного оружия, вооружения и специальной техники.

Интересно, что соглашение также устанавливает правила по обмену информацией, предусматривая ее использование исключительно в рамках выполнения поставленных задач, что подчеркивает стремление обеих стран к обеспечению безопасности и конфиденциальности в процессе сотрудничества.

Российский МИД указал на планы по распространению концепции центров на различные виды войск, используя для этого существующие военные базы. Со своей стороны, министр обороны Беларуси Виктор Хренин подчеркнул, что нововведение не потребует создания дополнительных штатных единиц в армиях, что говорит о продуманном подходе к реализации проекта.