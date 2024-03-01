Анализ Politico указывает на потенциальные риски и усугубление ситуации для Украины после заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на украинскую территорию.

Издание Politico анализирует недавние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск странами НАТО и Евросоюза на Украину, подчеркивая, что такие заявления могут усложнить ситуацию для Киева. В статье отмечается, что Макрон, известный своими переменчивыми позициями, вновь оказался в центре внимания после обсуждения вопроса военной поддержки Украины на международном уровне.

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На встрече в Париже, с участием представителей около двадцати западных стран, обсуждалась дальнейшая поддержка Украины в ее конфликте с РФ. Макрон затронул тему возможного введения сухопутных войск на украинскую территорию, что не нашло единодушной поддержки среди участников встречи. Большинство стран выразили свою позицию против такого рода вмешательства.

Politico подчеркивает, что для поддержания Украины требуется общая стратегия и согласованные действия европейских лидеров. В статье выражается мнение, что любые попытки продвинуть идею отправки войск могут привести к снижению уровня поддержки Украины и увеличению рисков для региона.

Анализ Politico говорит о том, что текущая неопределенность и отсутствие четкой стратегии в поддержке Украины оставляют Киев в сложном положении, сталкиваясь с острой нехваткой военных ресурсов и снарядов для эффективной обороны и контратак.