Военная академия имени Хрулева представила дистанционно управляемый боевой модуль, оснащенный гранатометом АГС-17 для роботизированных платформ.

Инновационное развитие в области военных технологий демонстрирует Военная академия имени Хрулева, получившая патент на революционный дистанционно управляемый боевой модуль. Этот модуль, предназначенный для интеграции с роботизированными платформами, оснащен знаменитым гранатометом АГС-17, разработанным еще в советские времена специалистами ОКБ-16.

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Комплекс включает в себя легкобронированный автомобиль с мощной трансмиссией и продвинутой ходовой частью, обеспечивающей высокую маневренность на поле боя. Вооружение модуля представлено станковым гранатометом калибра 30 мм, который установлен на верхней части и предназначен для эффективного поражения целей на различной местности, включая открытые пространства и укрытия в оврагах или лощинах.

АГС-17, впервые принятый на вооружение в 1971 году, известен своей высокой эффективностью и надежностью. Он оснащен оптическим прицелом, что позволяет проводить точную стрельбу на дальние дистанции.

Добавление аппаратуры дистанционного управления значительно расширяет тактические возможности использования этого вооружения, делая модуль идеально подходящим для современных военных операций, где мобильность и автономность играют ключевую роль.



