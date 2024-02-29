Российские производители телевизоров пробиваются в реестр Минпромторга

Российские производители телевизоров стремятся обрести конкурентное преимущество на рынке за счет изменения правил включения в реестр ТВ-устройств, который управляется Минпромторгом. Они предлагают снизить требования к доле отечественных компонентов в их продукции, чтобы облегчить доступ к государственным закупкам и увеличить свои шансы в борьбе с иностранными брендами, такими как LG и Samsung.

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На текущий момент в этом реестре зарегистрирован только один отечественный бренд «Квант». Правила предусматривают, что при участии в государственных тендерах предпочтение отдается товарам из списка Минпромторга, что ставит российских производителей в невыгодное положение по сравнению с импортерами.

Изменение правил, по мнению экспертов, позволит отечественным компаниям занять более сильные позиции на рынке, особенно учитывая текущие сложности с логистикой и параллельным импортом, делая российские телевизоры более привлекательными для государственных организаций.

Согласно существующим требованиям, телевизор должен содержать не более 70% иностранных компонентов, но с 2025 года этот порог планируется снизить до 60%. Это вызывает определенные трудности, поскольку большинство отечественных телевизоров используют импортные дисплеи из Китая, которые составляют значительную часть их стоимости. Производители выражают надежду на развитие российской микроэлектроники, что в будущем позволит создавать продукцию, полностью основанную на отечественных компонентах.



