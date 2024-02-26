В преддверии миссии Crew-8 на МКС, SpaceX и NASA решают проблемы с коррозией клапанов и системой топлива на корабле Crew Dragon Endeavour.

Перед запуском миссии Crew-8 на Международную космическую станцию (МКС), который запланирован на март этого года, SpaceX и NASA провели тщательный анализ готовности корабля Crew Dragon Endeavour.

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Это будет уже пятый полет для Endeavour и первый пилотируемый запуск компании в текущем году, направленный на МКС. В ходе подготовки к миссии были выявлены и обсуждены ряд важных проблем, включая состояние парашютов Dragon и его клапанов.

Специальное внимание в ходе предполетного обзора готовности (FRR) было уделено системе топлива корабля и коррозии окислительных клапанов.

Стив Стич из NASA подчеркнул, что для обеспечения безопасности экипажа, было заменено множество клапанов в системе, включая все клапаны изоляции баков и один из клапанов коллектора. Кроме того, были заменены пять дроссельных клапанов Super Draco из-за коррозии, не соответствующей критериям безопасности полета.



