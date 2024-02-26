Российская компания Smart Engines представила новаторский комплекс с ИИ, способный выявлять подделки документов.

В России компания Smart Engines представила инновационный программно-аппаратный комплекс, оснащенный функцией искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для выявления фальсифицированных документов. Этот прорыв, защищенный патентом, представляет собой мощный инструмент в борьбе против мошенничества, по словам пресс-службы компании.

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Система работает, сравнивая предъявленный документ с его оригинальной версией, и способна выявлять любые аномалии за считанные секунды. С помощью анализа в оптическом, ультрафиолетовом, и инфракрасном диапазонах, сканер эффективно идентифицирует подделки, проверяя наличие защитных элементов, таких как флуоресцентные волокна и чернила, а также особенности полиграфической бумаги.

Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, отмечает, что среди прочего, система особенно эффективна при проверке нотариальных доверенностей, которые являются одними из самых часто подделываемых документов. Хотя сервис Федеральной нотариальной палаты позволяет проверить существование документа, он не дает информацию о его содержании, в то время как разработка Smart Engines позволяет подтвердить подлинность содержимого документа.

Эта технология способна проверять не только нотариальные доверенности, но и судебные приказы, свидетельства из ЗАГСа, дипломы об образовании, ПТС и другие важные документы. Ранее компания уже заявила о создании системы для проверки паспортов граждан СНГ, демонстрируя свой вклад в повышение уровня доверия и безопасности в документообороте.



