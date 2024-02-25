Исследование подтверждает гипотезу панспермии, согласно которой микроорганизмы могут путешествовать между планетами на зернах космической пыли.

Новое исследование предлагает удивительный взгляд на возможность панспермии - гипотезу о переносе жизни в глубоком космосе. Ученые изучили, как микроорганизмы могли путешествовать через галактику на крошечных зернах космической пыли.

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Идея заключается в том, что жизнь с одной планеты может распространяться в космосе благодаря планетарной пыли. Эти частицы способны вырваться из атмосферы планеты и путешествовать к другим мирам под влиянием солнечного излучения.

По данным ученых, за миллиарды лет такие зерна могли достигнуть десятков звездных систем. В частности, частицы могут оказаться в ближайшей к нам солнечной системе - Альфе Центавра всего за 9000 лет. Это в десятки тысяч раз быстрее, чем современные ракеты достигли бы того же расстояния.



