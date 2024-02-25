Электрокар NIO ET9 умеет стряхивать с себя снег

В автомобильной индустрии произошел прорыв благодаря китайской компании NIO, которая представила свой последний шедевр - электрический седан ET9. Этот авангардный электрокар не только демонстрирует выдающиеся технические характеристики, но и впервые в отрасли внедряет инновационную функцию автоматического удаления снега, вдохновленную естественным механизмом, с помощью которого животные избавляются от снега.

реклама

ET9, оцениваемый в 112 тысяч долларов, оснащен передовой батареей на 120 кВтч и парой электродвигателей общей мощностью 707 л.с., что обеспечивает максимальный крутящий момент 5000 Нм. Этот электромобиль способен преодолеть до 255 км (158 миль) после всего пяти минут зарядки, что ставит его в ряды лидеров по энергоэффективности и скорости зарядки в современном мире электромобилей.

NIO предлагает покупателям выбор между двумя вариантами интерьера: традиционным четырехместным и эксклюзивным Executive Bridge, последний из которых включает в себя уникальный 360-градусный поворотный столик-поднос для дополнительного удобства пассажиров. Помимо стандартного набора функций, ET9 также оснащен передовыми лидарами для повышенной безопасности и точности навигации, а также встроенным холодильником для удобства в длительных поездках.

Запуск первых моделей ET9 на рынок запланирован на 2025 год, и ожидается, что эта модель переопределит понятие инноваций в сфере электромобилей. С таким сочетанием технологий и уникальных функций, ET9 обещает установить новые стандарты комфорта, безопасности и производительности для электромобилей будущего.