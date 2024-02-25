В России началась разработка национального футбольного симулятора, который призван стать альтернативой популярным играм.

В России стартовала разработка собственного футбольного симулятора, задуманного как ответ на популярные игры FIFA и EA Sports FC. Об этом проекте сообщил глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта, в интервью ТАСС. Газпром выступает в качестве ключевого партнера и поддерживает инициативу.

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Игра, над которой уже ведется работа, призвана стать культурным и спортивным достоянием, включая в себя национальную сборную РФ. На встрече на Играх будущего в Казани идея создания игры была представлена президенту Владимиру Путину, который ознакомился с предложением экс-футболиста Андрея Аршавина и возможностями реализации проекта при поддержке Алексея Миллера, главы Газпрома.

Этот шаг следует после решения Electronic Arts в 2022 году приостановить продажи своих игр в России и исключить российские команды и национальную сборную из игры FIFA 22, а также запрета на участие россиян в международных турнирах по FIFA и Apex Legends.