Главком ВСУ Александр Сырский выразил уверенность в скором усилении воздушного пространства новым оружием от НАТО и пообещал эффективное использование этого арсенала для уничтожения вражеских самолетов.

Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, недавно высказался о будущем применении новейшего оружия от НАТО для усиления защиты неба.

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В своем обращении, посвященном двухлетию событий на Украине, он подчеркнул уверенность в скором получении асимметричного ответа противнику с помощью новых технологий. Сырский упомянул о готовности уничтожать вражеские самолеты, акцентируя внимание на поддержке западных партнеров в укреплении военного потенциала.

В своем выступлении Сырский также отметил значимость международной поддержки, которая помогла стране противостоять вызовам последних лет. Он выразил благодарность защитникам, подчеркнув их роль в обеспечении безопасности и стабильности.

Намеки Сырского на новое оружие вызвали обсуждения о возможном поступлении в арсенал ВСУ дальнобойных ракет, систем ПВО и истребителей F-16, которые могут значительно изменить баланс сил в воздухе.