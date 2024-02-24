Иннополис стал первым городом в России, где на законодательном уровне разрешено использование беспилотников для грузоперевозок и аэросъемки. Экспериментальный правовой режим введен на три года и включает в себя разработку нового транспортного сервиса и создание сети дронопортов.

Иннополис, наукоград в Татарстане, стал первым городом в России, где официально разрешили широкое использование беспилотных технологий. По решению премьер-министра Михаила Мишустина, в городе на три года введен экспериментальный правовой режим для цифровых инноваций, касающихся эксплуатации дронов. Это стало возможным после одобрения Госсоветом Республики Татарстан в начале 2023 года.

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Эксперимент в Иннополисе охватывает использование беспилотных авиационных систем весом до 30 кг для воздушных работ, включая доставку грузов и аэрофотосъемку. Планы на будущее предусматривают создание уникальной сети дронопортов и внедрение нового вида транспортного сервиса, что позволит повысить точность и эффективность инфраструктурного мониторинга.

Иннополис уже прославился на весь мир своими инновациями, включая успешное тестирование беспилотных такси от Яндекса, ставших частью повседневной жизни города. С 2018 года жители и гости наукограда могут вызвать роботакси через приложение, что делает Иннополис пионером в области автономного транспорта в Европе.

С начала эксплуатации беспилотные такси преодолели более 1 миллиона километров, совершив свыше 77 тысяч поездок. Этот опыт подтверждает высокую степень безопасности и эффективности автономных транспортных средств в условиях реального города.

В то же время Москва и другие регионы России также исследуют потенциал беспилотных технологий, включая аэрологистику и тестирование беспилотных автомобилей в различных условиях, что открывает новые перспективы для развития инновационных транспортных решений в стране.