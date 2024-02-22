Начальная школа Манати Бэй сталкивается с потенциальным «суперраспространением» кори, поскольку чиновники отдают предпочтение выбору родителей перед рекомендациями CDC.

В начальной школе Манати-Бей, Флорида, подтвержден шестой случай заболевания корью, что вызывает беспокойство о возможности масштабной вспышки. Власти штата, руководствуясь рекомендациями генерального хирурга Джозефа Ладапо, приняли спорное решение не следовать стандартной процедуре карантина для невакцинированных детей, подвергшихся контакту с вирусом.

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В отличие от предписаний Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), рекомендующих 21-дневный карантин в таких случаях, Ладапо аргументирует свое решение "высоким уровнем иммунитета в обществе" и желанием снизить "бремя для семей", предоставляя родителям право решать о пребывании ребенка в школе.

Этот шаг вызвал широкую критику со стороны специалистов в области здравоохранения, опасающихся, что такая политика может способствовать дальнейшему распространению кори, особенно учитывая, что более 100 учеников уже отсутствовали на занятиях из-за болезни.

Уровень вакцинации в школе составляет 89,31%, что делает коллектив особенно уязвимым перед лицом высокой заразности кори. Вирус кори может оставаться в воздухе в течение нескольких часов после ухода инфицированного человека, а симптомы включают лихорадку, насморк, кашель, раздражение глаз и сыпь. Осложнения от кори могут быть серьезными, вплоть до госпитализации и смерти.