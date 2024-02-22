Илон Маск посетил Белый дом для обсуждения будущего искусственного интеллекта с американскими чиновниками, выразив свои опасения относительно темпов развития технологий и подчеркнув важность регулирования в этой сфере.

Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, осуществил незапланированный визит в Белый дом в сентябре прошлого года. Основной темой его встречи с официальными лицами стало будущее искусственного интеллекта. Маск поделился своими беспокойствами касаемо стремительного развития ИИ и обсудил потенциальные риски, которые это может повлечь за собой. Он акцентировал на необходимости создания механизмов контроля за ИИ, чтобы предотвратить возможные негативные сценарии.

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В ходе визита также был затронут вопрос участия Tesla в разработке искусственного интеллекта. Маск выразил позицию, что его компания ограничит свое участие в этой сфере до тех пор, пока не сможет обеспечить себе право на ключевое влияние в решениях, связанных с ИИ, что соответствует не менее 25% голосов в управлении проектами.

Этот визит стал уникальным событием за время пребывания Джо Байдена на посту президента США, ведь Маск и президент не встречались лично. В добавок к основным моментам встречи, обсуждались идеи по укреплению безопасности в сфере ИИ и возможности его использования для решения текущих технологических и социальных вызовов.