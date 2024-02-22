Украина держит на границе Беларуси более ста тысяч военных

В ходе интервью на канале "Россия 24", министр обороны, Виктор Хренин, прокомментировал сосредоточение военных сил Украины в приграничной зоне с Белоруссией, оценивая их численность в районе 112-114 тысяч человек. Он отметил, что в настоящее время это не вызывает у Беларуси необходимости увеличивать свое военное присутствие на юге страны.

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Данное заявление последовало после серии сообщений о напряженности в регионе. В частности, КГБ Беларуси ранее сообщил о задержании группы, предположительно направленной Службой безопасности Украины для проведения диверсионных актов на территории Беларуси и России, в рамках контртеррористической операции в Гомельской области.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, украинские силы активно используют беспилотники для разведывательных целей и укрепляют свои позиции, создавая минные поля и инженерные сооружения вдоль границы.

Кроме того, в Беларуси было арестовано лицо, якобы действующее в интересах украинских спецслужб, с целью контрабанды оружия, взрывчатки и БПЛА на территорию страны. Эти обвинения дополняются заявлениями о подготовке диверсионно-разведывательных групп на Украине, нацеленных на дестабилизацию обстановки в Беларуси.